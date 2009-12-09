Жуйка вибухнула у студента в роті

Трагедією закінчився дослід, який в своїй квартирі в м. Конотопі проводив студент Київського політехнічного інституту (КПІ). Як повідомляє з посиланням на прес-службу обласного ГУ МВС України, видання "Багнет", 25-річний "дослідник" загинув в результаті вибуху.

В ході експерименту, мета якого слідством поки не встановлена, молода людина занурила жувальну гумку в розчин, а потім спробувала її розжувати. Прогримів вибух, від одержаних поранень студент помер. Склад розчину, в який він занурював жувальну гумку, поки що не встановлений.

Також не відомо, студентом якого саме факультету КПІ був загиблий.

utro.ru