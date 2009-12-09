У Луганській області закрили на карантин вже 20 шкіл

В Луганській області у зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ знову закрито на карантин вже 20 шкіл.

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН повідомив завідуючий епідвідділом обласної СЕС Спартак ГАВРІК.

Зокрема, за його даними, у місті Свердловськ не працює 14 шкіл, у м. Красний Луч - 4, у Сватівському районі – 2 школи. Сьогодні вирішуються питання про запровадження карантину ще у 8 школах Стаханова, сказав С.ГАВРІК, додавши, що такі рішення приймаються надзвичайними протиепідемічними комісіями.

С.ГАВРІК повідомив, що в області спостерігається загострення епідемічної ситуації з захворюваності на ГРВІ, характерне для сезонного підвищення. Рівень захворюваності в цілому по області становить 60,7 на 10 тис. населення при епідемічному порозі 53,1.

З початку епідемії (29 жовтня) у Луганській області за медичною допомогою звернулися 79 тис. 203 особи.

Як повідомляв УНІАН, також у Донецькій області станом на 8 грудня в 143 загальноосвітніх школах було знову припинено навчальний процес через зростання захворюваності школярів на грип та ГРВІ. Також у семи школах Севастополя закрили на карантин 19 класів.