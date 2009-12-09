Лікар Касьян стане Героєм України?

В Кіровоградській області розпочато Всеукраїнську акцію під назвою «Пам`ятай своїх героїв!» з метою присвоєння звання «Герой України» видатному лікарю Миколі Касьяну (посмертно).

Як передає кореспондент УНІАН, одним із ініціаторів акції виступила кіровоградська «Спілка ініціативної молоді».

«Наші волонтери збирають підписи серед населення Кіровограда, свою підтримку вже висловили близько тисячі людей. Прикро, але у багатьох навчальних закладах і установах, куди ми звертались за підтримкою, нам відмовляли. Після перемовин з чиновниками складалось враження, що в Україні існують лише дві проблеми: грип і вибори, більше нічого їх не цікавило», - повідомила голова «Спілки ініціативної молоді» Юлія МАРХЕЛЬ.

За її словами, ініціативу кіровоградців вже підтримала молодь Херсонщини і Миколаївщини. «Постать М.Касьяна загальнонаціонального масштабу. Такий лікар, як він, гідний пам’яті поколінь», пояснила Ю.МАРХЕЛЬ, чому саме Кіровоградська область збирає підписи, а не Полтавщина, звідки родом український цілитель.

Волонтерська група збиратиме підписи до 20 грудня, після чого звернення передадуть в Секретаріат Президента.

Довідка УНІАН. М.Касьян мешкав у селі Кобеляки Полтавської області, помер у віці 75 років 28 жовтня цього року. Родоначальник мануальної терапії, народний лікар СРСР, заслужений лікар України. У 1993 році ім`я М.Касьяна занесли до Книги рекордів Гінеса за те, що протягом 1990 року він правив хребетні диски 41251 хворому, серед них 19 359 дітей. За життя М.Касьяна тричі представляли до нагородження званням Героя України.