З 10 грудня в усіх школах Донецька оголосять карантин

Із завтрашнього дня в усіх школах міста оголошено карантин, який триватиме до поліпшення епідемічної ситуації в місті, орієнтовно, - до 20 грудня. Про це сьогодні повідомив головний державний санітарний лікар Донецька Валерій КОВАЛЬОВ, повідомляє офіційний сайт Донецького міського голови.

При цьому дитячі дошкільні установи і вищі навчальні заклади міста працюватимуть у звичайному режимі, відзначив В.Ковальов.

Основою для прийняття такого рішення послужило різке збільшення кількості школярів віком від 7 до 14 років, які звернулися за медичною допомогою у зв`язку із захворюваністю на грипом і ГРВІ. «Якщо до 7 грудня таких звернень було більше 500, то сьогодні кількість тих, що звернулися – 3 тис. 716 чоловік», - повідомив В.КОВАЛЬОВ.

Також він додав, що серед 157 госпіталізованих 133 чоловіки - школярі (85%).

Карантин вводиться з метою відокремлення дітей для запобігання поширенню інфекції.

Найбільша кількість хворих зареєстрована в Кіровському, Куйбишевському, Київському районах Донецька. Випадків захворювання на каліфорнійський грип у школярів не виявлено, наголошується в заяві.