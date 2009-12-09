Сьогодні офіційно стартував Всеукраїнський національний портал з усиновлення «Сирітству – ні!» - www.sirotstvy.net, який вперше відкриє потенційним батькам інформацію про дітей, що підлягають усиновленню в Україні.

Про це було сьогодні в УНІАН повідомила керівник програм і проектів Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Дарина КАСЬЯНОВА.

“Це - спільний проект Фонду Ріната Ахметова “Розвиток України”, Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту і Всеукраїнської громадської організації “Магнолія”. Завдяки цьому інтернет-ресурсу ми сподіваємося, що шлях від дитини до усиновлювача стане якнайкоротшим. Нині на сайті близько 300 анкет дітей-сиріт. Ми докладемо максимум зусиль, щоб у якнайкоротші терміни розмістити на порталі інформацію про всіх дітей-сиріт, що підлягають усиновленню в Україні. Це дасть дітям реальний шанс знайти сім`ю. Розробляючи сайт, ми також прагнули зробити його максимально позитивним: дітей не потрібно жаліти, їх потрібно любити,” – зазначила Д.КАСЬЯНОВА.

За словами міністра України у справах сім`ї, молоді і спорту Юрія ПАВЛЕНКА, у 2008 році Кабмін затвердив новий порядок провадження усиновлення та нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей. “Згідно з цим документом, вперше в Україні, інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, дозволено оприлюднювати у ЗМІ. Це дало можливість використовувати усі засоби, які скоротили дитині час пошуку своїх батьків. Саме це ми очікуємо від реалізації цього проекта,” – підкреслив міністр.

Він також наголосив, що одними з основних завдань порталу є надання максимально об’єктивної інформації про дітей, які потребують родини, а також зростання показників усиновлення дітей, старше 6-10 років, додавши, що сьогодні дітей до 3-х років, які підлягають усиновленню практично немає - усі вони або усиновлені, або перебувають у процесі усиновлення.

“Ми маємо через ЗМІ формувати у людей, які прийняли у своїй родині рішення про усиновлення, об’єктивне уявлення про дитину. Щоб потенційні батьки розуміли як переваги, так і ризики свого рішення, бо найголовніше завдання після усиновлення створити добрі умови для проживання у родині,” – зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, майже 80% дітей, які підлягають усиновленню, мають певні вади, відставання у розвитку. “Але досвід свідчить, що відставання долається протягом півроку-року в умовах виховання дитини у сім’ї. Цього року ми відзначаємо зростання усиновлення дітей з серйозними фізичними вадами, а також безпритульних дітей. Підхід і увага до таких дітей з боку батьків має бути максимальною,” – наголосив міністр.

У свою чергу директор Фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ зазначив, що створення портала «Сирітству – ні!» - один із дуже важливих кроків у рамках тих стратегічних дій, які робить фонд щодо розвитку сімейних форм виховання. “Ми запустили цей проект, бо сімейні цінності є цінностями фонду “Розвиток України” та його президента Ріната АХМЕТОВА. Ми поставили задачу, зробити усе, щоб дитина, яка потрапила у складні життєві обставини, жила та виховувалася у сім’ї. Ми вирішили, що сприятимемо національному усиновленню, підтримуватимеми прийомні сім’ї, будинки сімейного типу, співпрацювати з дитячими будинками та інтернатами, аби запобігти соціальному сирітству,” – сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ. Він повідомив, за допомогою Фонду Ріната АХМЕТОВА, створено 4 дитячих будинків, де виховують 28 дітей.

На його думку, унікальність цього проекту у тому, що він, насамперед, націлений на долю конкреної дитини, яка представлена на порталі. “Друга його важлива унікальність – соціальне партнерство у боротьбі з соціальною проблемою. Це - унікальний досвід, коли присутні і громадські організації, і політика, наявність політичної волі у підходах Міністерства сім’ї, молоді та спорту. Вперше ці питання обговорювали ПАВЛЕНКО з Рінатом АХМЕТОВИМ у 2006 році. Тоді ми говорили про концептуальні підходи. Певні рішення було прийнято у 2007, 2008, 2009 роках. Увесь ланцюг кроків вибудована у певній стратигемі, яку задав для фонду його президент. Рінат АХМЕТОВ сказав – дитина має виховуватися у сім’ї, це дуже важливо. Тож і мета нашого фонду, щоб ця стратигема реалізовувалася у життя,“ – наголосив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Він також подякував усім інформаційним партнерам – пресі та телебаченню, які долучилися до подолань проблем сирітства в Україні. “Ми дякуємо також Донбас Арені та футбольному клубу “Шахтар”, який 12 грудня у Донецьку проведе благодійний матч для підтримки портала. Футболісти вийдуть на поле у формах зі слоганом “Сирітству – ні!”. Даріо СРНА привезе на футбольний матч дітей-сиріт. Вони зможуть спостерігати за грою, а також отримають адресну допомогу,” – зазначив А.ЗАБОЛОТНИЙ.