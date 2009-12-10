Уряд затвердив порядок медобслуговування учнів

Уряд затвердив Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Як сьогодні повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, відповідна постанова прийнята на засіданні уряду 8 грудня.

Порядок визначає механізм здійснення медичного обслуговування учнів.

Згідно з прийнятим рішенням, медичне обслуговування включає проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів, профілактичних щеплень, здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час навчання, надання невідкладної медичної допомоги, організацію госпіталізації за наявності показань та інформування про це батьків.

Постановою передбачено, що обов’язкові медичні профілактичні огляди учнів проводитимуться щороку у присутності батьків, а профілактичні щеплення - згідно з їх календарем після лікарського огляду здійснюватимуться за згодою одного з батьків, або особи, що їх замінює.

Реалізація постанови сприятиме збереженню і покращенню здоров’я та формуванню навичок здорового способу життя в учнів.