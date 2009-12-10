Дніпропетровщина: з лікарень виписано 33 інтернатівці зі 115

У Дніпропетровській області з лікарень виписано 33 вихованця школи-інтернату (село Котівка) зі 115, госпіталізованих з грипом та ГРВІ, починаючи з 30 листопада.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації.

У 11 госпіталізованих дітей лабораторно підтверджено вірус грипу А/H1N1 За даними управління, вихованці інтернату, які залишаються в Дніпропетровській обласній клінічній дитячій лікарні (51 дитина) та Магдалинівській районній лікарні наразі перебувають у задовільному стані.

До кінця тижня з лікарень буде виписана більшість госпіталізованих дітей. За інформацією управління, ускладнень в розвитку хвороби дітей вдалося уникнути завдяки вчасному втручанню медиків. Крім того, у 75 вихованців, які раніше були вакциновані від сезонного грипу, хвороба протікала в легкій формі.

На грип та ГРВІ також захворіли 9 працівників навчального закладу. Всі вони лікуються амбулаторно.

На момент масового захворювання в школі-інтернаті села Котівка перебувало 134 вихованця.