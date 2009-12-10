Чому в Україні більше народжується хлопчиків, ніж дівчаток?

В Україні продовжує зростати народжуваність, при чому зберігається тенденція минулого року щодо більшої народжуваності хлопчиків, ніж дівчаток.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції з посиланням на міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА.

Зокрема, за його словами, аналіз орієнтовних даних за 11 місяців 2009 року свідчить про збільшення реєстрації народжень в Україні. Так, станом на грудень в Україні було здійснено 486 519 актових записів про народження, що на 1,16% більше, ніж за аналогічний період 2008 року (480 тис. 840 народжень).

Найбільша кількість народжень з початку року була зареєстрована у Донецькій 40 тис. 332 (8,28%), Дніпропетровській 34 тис. 483 (7,08%), Львівській 28 тис. 259 (5,8%), Одеській 26 тис. 946 (5,53%), Волинській 25 тис. 774 (5,29%), Харківській 25 тис. 366 (5,21%) областях та у м. Києві 29 тис. 921 (6,15%).

Кількість зареєстрованих смертей у 2009 році все ще продовжує перевищувати народження. Проте якщо у 2008 році реєстрація смертей перевищувала зареєстровані народження на 31,2%, то у 2009 році цей показник зменшився до 25,68%, зазначив М.ОНІЩУК.

При цьому у 5 регіонах кількість зареєстрованих народжень переважає кількість зареєстрованих смертей. За 11 місяців 2009 року такі показники зафіксовані у Волинській (на 6,09%), Закарпатській (15,64%), Івано-Франківській (на 0,02%), Рівненській (на 14%) областях та у м. Києві (на 13,54%).

Загалом за 11 місяців 2009 року було складено 654 тис. 628 актових записів про смерть, що на 6,34% менше, ніж у 2008 році (698 тис. 970 актових записів).