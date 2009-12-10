У Вінниці на випадок другої хвилі грипу створено запас ліків.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Зокрема, у лікувально-профілактичних закладах вже сформовано двотижневий запас медикаментів та палива на випадок другої хвилі епідемії. Створено також запас марлевих пов`язок в кількості 135 тис. штук.

В управлінні також повідомили, що міський голова Володимир ГРОЙСМАН подякував усім колективам міських закладів охорони здоров`я, які працювали у вкрай напруженому режимі, чітко і професійно надавали вінничанам медичну допомогу під час епідемії у листопаді поточного року.

«Завдяки спільним та злагодженим зусиллям ми змогли із гідністю пройти це випробування. Ми винесли певний урок з подій листопада, які вже у минулому, а відтак - зможемо впоратися із цим в майбутньому», - переконаний мер.