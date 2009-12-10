Під музику Моцарта діти ростуть швидше

Група учених під керівництвом Роніта Любецки (Ronit Lubetzky) з медичного центру Сураські Тель-Авіва (Tel Aviv Sourasky Medical Center), Ізраїль, з`ясувала, що твори Моцарта (Mozart) можуть допомогти уповільнити метаболізм у недоношених дітей, що повинно посприяти в наборі необхідної ваги, повідомляє Reuters. Результати дослідження були опубліковані в журналі Pediatrics.

Раніші дослідження присвячувалися впливу музики Моцарта на інтелект – так званий «ефект Моцарта» (Mozart effect), причому прослуховування музики у студентів дійсно приводило до тимчасового поліпшення розумових здібностей, проте це перше свідоцтво впливу Моцарта на ріст і набір ваги недоношених немовлят.

Дослідження показало, що через 10-30 хвилин слухання музики Моцарта метаболізм у немовлят сповільнювався на 13%.

vokrugsveta.ru