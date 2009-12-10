Найменша мама в світі народила третій раз за три роки

Тепер у Стейсі, чий ріст 71 см, дві дочки і син.

Найменша мама в світі, Стейсі Геральд, святкує народження своєї третьої дитини.

Лікарі попереджали Стейси, що вагітність і пологи можуть коштувати їй життя. Але, 35-річна американка кинула долі виклик і народила трьох немовлят лише за три роки.

Її новонароджений синочок Малахі народився 28 листопада в результаті передчасних пологів. Лікарі побоялися, що плід, що росте, уб`є матір і зробили Стейсі операцію кесарева перетину.

Маленька мама, на животі якої 34 шви після оперативного втручання, гордиться результатом свого чергового «подвигу»: «Він найкрасивіший хлопчик з тих, кого я коли-небудь бачила».

Стейсі Геральд родом з штату Кентуккі, США. Вона страждає на рідкісне генетичне захворювання, в результаті якого відбувається затримка росту, кістки стають крихкими, а легені слаборазвинуті.

news.mail.ru