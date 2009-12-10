Зелений чай лікує печінку

Південнокорейські гепатологи ідентифікували в екстракті зеленого чаю захисні функції проти фіброзу печінки. Ефекти складу стародавнього напою були розглянуті на лабораторних щурах з розвиненим прогресуючим захворюванням печінки. Раніше декілька досліджень показали, що процеси окислення ліпідів стимулюють вироблення колагену у фібробластах і клітках печінки, а також грають особливу роль в розвитку фіброзу. В результаті тестувань було доведено, що зелений чай має гепатозахисну дію проти фіброзу, запобігаючи структурним змінам в тканинах органу, їх розростанню і надмірному виробництву колагену.

Захисні ефекти чаю були підтверджені як і завдяки гістології печінки, так і при кількісному вимірюванні маркера накопичення колагену в печінці - печінкового гідроксипроліну.

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