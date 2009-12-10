Український вчений отримав зображення головного болю

В Україні (у Києві) завершилося дослідження, в ході якого вперше у світі було задокументувано різні типи головного болю. Тепер це дає можливість чітко “побачити” головний біль людини – наскільки сильно болить голова, який характер та тип болю і на основі цього якомога точніше підібрати ліки. Дослідження тривало протягом півроку, у його ході було обстежено 121 хворого.

- За кордоном подібне намагалися зробити, але поки що ніхто не отримав настільки точних результатів, - каже автор дослідження, доктор медичних наук Костянтин Трінус, науковий консультант Лабораторії Головокружіння при ДП “Санаторій “Конча-Заспа”. - Отримана документація болю голови – лише перший крок, але це те, що дає нам можливість розрізняти різні види болю. У більшості випадків лікарі пропускають момент визначення типу головного болю, а, значить, призначають неправильне або неточне лікування, через що людині ліки не допомагають. А з часом неправильно лікований головний біль тільки накопичується, приводячи згодом до інвалідності. Зазвичай, таким хворим ставлять діагноз “вегетативно-судинна дистонія” (ВСД).

Насправді за діагнозом ВСД, зауважив доктор К. Трінус, приховано мінімум інформації про захворювання, на яке потерпає людина, а відповідно і про способи його ефективного лікування.

- Сучасна ж техніка дає змогу «розподілити» діагноз ВСД на 70 класичних діагнозів (!), кожен із яких має специфічну схему лікування, - стверджує український вчений.

Відомо, що патологічним, тобто постійним, болем голови на земній кулі страждає понад 20% осіб, а в Україні, за рахунок постчорнобильського синдрому, ці статистичні дані іще значніші. За статистикою ВООЗ, 12% населення земної кулі страждає тільки від такого типу головного болю як мігрень, до того ж жінки – утричі частіше за чоловіків (відповідно 18% та 6%).

Такий вигляд має мігрень на одному з діагностичних тестів

Щоб чітко визначити характер головного болю та його причини, у Лабораторії Головокружіння було використано цілу низку специфічних тестів. У ході дослідження, крім класичних діагностичних тестів, доктор Трінус використав іще до 10-ти авторських тестів, які тепер є нашими українськими ноу-хау.

А у даного пацієнта голова не болить

Найпоширеніших типів головного болю – до сотні. Серед них найчастіше зустрічаються такі: мігрені (їх існує понад 500 типів), головний біль напруження, кластерний. Саме вони потрапили у поле зору вітчизняного дослідника.

- На папері ми побачили чітку різницю результатів тестування людей без болю голови і людей з головним болем. Отже, новітня діагностична технологія допоможе у лікуванні найрізноманітніших типів головного болю – потрапляти, як то кажуть, у “самісіньке яблучко” хвороби.