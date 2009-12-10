Кава підсилює сп'яніння

Кава, випита після прийому алкоголю, не тільки не витвережує, але навпаки, підсилює сп`яніння і, навіть може потенційно привести до летального результату.

Як передає GZT, дослідження, проведене центром поведінкових досліджень, виявило, що популярні напої із змістом кофеїну можуть лише збільшити рівень сп`яніння, а не понизити, як це прийнято думати. Лабораторні миші, яким дали кофеїн після прийому алкоголю, не тільки не продемонстрували яких-небудь ознак протвережування, але і стали проявляти підвищений рівень тривоги.

«Міф про витверезні властивості кави необхідно зруйнувати, тому що поєднання кави і алкоголю може привести до дуже неприємних наслідків. Люди, що вживали тільки алкоголь, відчувають себе п`яними і утомленими. Вони більш охоче визнають себе п`янимb. Ті, хто змішує алкоголь і кофеїн, відчувають себе значно бадьоріше і можуть помилково порахувати себе досить протвереженими для того, щоб управляти автомобілем або ж здійснювати інші дії, здатні привести до потенційної небезпеки», – наводить Daily Telegraph слова професора Томаса Голда з університету Темпл, Філадельфія, США.

rosbalt.ru