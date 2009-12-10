Мухи врятують людство від ожиріння

Дослідники з Університету американського штату Юту стверджують, що комахи, зокрема, мухи, мають схожі з людиною молекулярні системи, керівники «хорошого» холестерину і рівня жиру в організмі.

Як передає РБК, в дослідженні учених наголошується, що «механізм ожиріння» у мух істотно простіший, ніж у людей, але принцип той же, тому на прикладі хімічних досліджень систем метаболізму мух можна створювати нове покоління засобів для боротьби із зайвою вагою.

За словами професора фізіології Карла Туммела, його група працює над створенням біологічних механізмів, які допоможуть людям регулювати рівні холестерину і управляти жировим метаболізмом в організмі.

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