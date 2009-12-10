Виноград відновлює пам'ять

Група учених з університету Цинцинатті (University of Cincinnati) під керівництвом Роберта Крікоряна (Robert Krikorian), США, з`ясувала, що сік з червоного винограду може зменшити або навіть зовсім зупинити втрату пам`яті, повідомляє Mail Online.

В процесі дослідження у випробовуваних, які пили виноградний сік протягом 12 тижнів, тести на інтелект показали поліпшення. Експерти вважають, що причиною тому послужили антиоксиданти, що містяться в шкірці і соку винограду. У дослідженні було задіяно 12 осіб з втратою спогадів про раннє дитинство. Їх розділили на дві групи, одна з яких пила 100% виноградний сік, а друга одержувала плацебо.

Протягом 3 місяців у обох груп проводилися тести на інтелект.

За словами фахівців, вживання невеликої кількості вина також може відстрочити погіршення когнітивних здібностей і відкласти настання недоумства. Вино покращує пам`ять і підвищує швидкість мислення у літніх людей, говорять дослідники.

vokrugsveta.ru