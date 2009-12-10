У Вінницькій області через грип закрито 50 шкіл.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні освіти та науки Вінницької облдержадміністрації.

За повідомленням, безпосередньо у Вінниці на карантин закрито 9 шкіл.

Лікарі зазначають, що в даному випадку не йдеться про другу хвилю епідемії грипу, це наслідки першої хвилі.

Загалом у Вінницькій області з початку осінньої епідемії від ускладнень, викликаних грипом померло 9 чоловік, у 4-х випадках був офіційно підтверджений штам вірусу AH1N1.