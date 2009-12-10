У Києві пройде конференція, присвячена лікарю Єфименку

14-15 грудня в Києві відбудеться Міжнародна конференція пам`яті відомого акушера-гінеколога Анатолія Єфименка «Нове «обличчя» гінекологічної хірургії» на базі Універсальної клініки «Оберіг».

Як повідомили УНІАН в організаційному комітеті, на конференції розглянуть питання розвитку гінекологічної хірургії, оптимізації її результатів, репродуктивної хірургії в епоху допоміжних репродуктивних технологій, роботизовані технології в ендоскопічній гінекологічній хірургії та інші.

Сьогодні майже 90% гінекологічних операцій можуть бути виконані ендоскопічно, що істотно знижує тривалість госпіталізації, покращує результати лікування, а також якість життя прооперованих пацієнток. Учасники також обговорять і пріоритетні напрямки гінекологічної хірургії – поліпшення репродуктивних результатів і якості життя прооперованих пацієнтів.

Організатори підкреслюють, що в рамках форуму буде проведено кілька унікальних операцій, а саме: однопортове видалення кіст яєчника (вперше в Україні), гістероскопічна резекція субмукозно-інтрамуральної міоми матки, лапароскопічна промонтофіксація при пролапсі та інші. Учасники конференції зможуть побачити трансляції «живої» хірургії з операційного блоку клініки «Оберіг», оснащеної єдиним в Україні операційним модулем KARL STORZ OR1™.

У роботі міжнародної конференції візьмуть участь провідні українські медики, а також європейські експерти, зокрема, Л.МЕТТЛЕР (Німеччина), С.АНДЖІОНІ (Італія), А.ПОПОВ (Росія), Р.БОТЧОРІШВІЛІ (Франція), В.ЧЕЛА (Італія), В.БЕЖЕНАР (Росія).

Відкриття конференції відбудеться за адресою: Медичний центр «Універсальна клініка «Оберіг» (www.oberigclinic.com), м. Київ, вул. Зоологічна 3-В.

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