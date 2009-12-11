У Китаї заборонили їсти часник

Їсти перед роботою часник, цибулю та інші овочі з різким запахом заборонили транспортним працівникам в Гуанчжоу - адміністративному центрі провінції Гуандун на півдні Китаю. Заборона розповсюджується на водіїв громадського транспорту, білетерів, кондукторів та гідів екскурсійних автобусів, пише газета "Синьсі Бао".

Обмеження, зазначає газета, викликали бурхливі суперечки серед мешканців мегаполісу. Більшість вітала нововведення, проте були й такі, хто підтримав право транспортників "їсти те, що їм подобається". До того ж часник і цибуля традиційно є ефективними засобами у боротьбі з грипозними захворюваннями.

Втім, китайське Мінохоронздоров`я вже заявило, що пряний часниковий дух "не є захистом" від вірусу A/H1N1, і вживання в їжу цієї багатої фітонцидами рослини не здатне запобігти розповсюдженню "нового грипу", яким вже захворіли понад 100 тис. китайців.

ami-tass.ru