Ефективне схуднення на воді

Навіть якщо щодня ви випиватимете два літри води, кількість споживаних вами калорій значно зменшиться, а відчуття голоду не буде таким сильним.

При цьому слід пам`ятати про те, що пити слід саме воду, а не будь-які інші напої.

Подібна «водна» дієта набула останнім часом широкого поширення серед американців, адже такий режим харчування дійсно вигідний, з якого ракурсу на нього не подивися.

Витрат ніяких не вимагається, а ефективність гарантована. А вся річ у тому, що людині часто властиво плутати відчуття голоду з банальною спрагою, а зневоднений організм, у свою чергу, посилає в мозок схожі між собою сигнали, і ми починаємо їсти, замість того, щоб просто напитися.

Дослідники стверджують, що їм вдалося знайти нову формулу стрункості, згідно з якою людині досить насичувати клітини організму водою і внаслідок цього він стає молодшим, оскільки це дозволяє активізувати процес обміну речовин і запускати довгожданий ліполіз, тобто процес розщеплення жирів.

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