Молочні продукти запобігають розвитку міоми матки

Споживання великої кількості молочних продуктів скорочує ризик щодо розвитку міоми матки - доброякісної пухлини, що часто утворюється у жінок після 30 років.

Причини утворення міоми до кінця не зрозумілі, але імовірно статеві стероїдні гормони і чинники росту грають важливу роль у виникненні хвороби. При цьому відомо, що серед темношкірих жінок це захворювання зустрічається в 2-3 рази частіше. Дослідження університету (США) Бостона проводилося серед 59 тис. темношкірих американських жінок, оскільки відомо, що афроамериканки одержують з харчуванням менше кальцію, магнію і фосфору на відміну від білих жінок. Медики вивчили антиоксидантний вплив молочних продуктів на зміну роботи ендогенних статевих гормонів у жіночому організмі.

Протягом 10 років спостережень було зареєстровано майже 6 тис. випадків міоми матки. Гінекологи відзначають, що високий відсоток молочних продуктів у раціоні харчування зменшує імовірність захворювання. Ризик утворення фіброзної пухлини скоротився на 30% серед тих жінок, які їли на день по 4 або більше порцій молочних продуктів. Високий рівень споживання кальцію і фосфору зменшував ризик пухлини. Фахівці вважають, що регулярне вживання молочних продуктів може захистити жіноче здоров`я завдяки зниженню процесу клітинної проліферації або ділення клітин пухлини.

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