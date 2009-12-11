Чому вегетаріанці живуть набагато довше?

Знайдено простий спосіб подовжити життя щонайменше до 100 років. Досить виключити зі свого раціону лише один продукт.

Вивчення впливу харчування на тривалість життя людини виявило, що люди, які взагалі не вживають м`ясо, живуть у середньому на 25 років довше, ніж любителі цього продукту.

Дослідження показали, що екстремальна низькокалорійна дієта сприяє зміцненню здоров`я і веде до збільшення тривалості життя.

Згідно даним статистики, у Великобританії до 100 років доживають ті, хто дотримується суворої низькокалорійної дієти - з`їдає на день лише 60% рекомендованої норми калорій.

Експерименти ж на лабораторних тваринах показують, що скорочення денної норми раціону харчування на 30% знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань на 30% і збільшує тривалість життя на третину.

Gradusnik.Ru