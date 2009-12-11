Фізичні вправи збільшують IQ

Дослідження показало чіткий зв`язок між доброю фізичною формою і кращими результатами тесту IQ.

У дослідженні взяли участь 1,2 мільйона шведських військових, які народилися в період 1950-1976 рр. Дослідницька група проаналізувала результати фізичних і IQ тестів під час надходження чоловіків на військову службу.

"Хороша фізична форма означає, що ви також маєте хороше серце і життєву місткість легенів і що ваш мозок одержує багато кисню", говорить Майкл Нільсон, професор Академії і головний лікар Сальгренського Університетського Госпіталю.

Молоді люди, які поліпшили свій фізичний стан у віці від 15 до 18 років, збільшили свої пізнавальні здібності.

Дослідники також порівняли результати фітнес-тестів з соціо-економісним статусом чоловіків у подальшому житті. Ті, хто займався фітнесом у 18 років, частіше здобували вищу освіту і одержували кваліфіковані робочі місця.

Зв`язок між фізичними і психічними показниками раніше був показаний в дослідженнях, проведених на тваринах, дітях і людях похилого віку. Проте дослідження молоді були суперечливими дотепер. У віці близько двадцяти років наш мозок ще може швидко змінюватися.

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