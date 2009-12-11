У Мелітополі медики вилікували дівчину від грипу A/H1N1, не підозрюючи про це

У Мелітополі Запорізької області медики вилікували дівчину від грипу A/H1N1, не підозрюючи про це.

Як повідомляє Мелітопольська міська санепідемстанція, 23-річна дівчина була госпіталізована з симптомами ГРВІ 9 листопада. Стан пацієнтки було кваліфіковано як середнього ступеня тяжкості.

"Пацієнтка пройшла курс лікування традиційними противірусними препаратами і була виписана з лікарні, а за кілька тижнів прийшли результати аналізів, що свідчать про те, що у дівчини був A/H1N1", - повідомили в міськСЕС.

Як повідомляв УНІАН, цей випадок у Мелітополі - другий за останні два місяці: на початку листопада медики вилікували 9-річного хлопчика, після виписки якого одержали дані про те, що у дитини був грип A/H1N1.