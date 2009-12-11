В Україні без згоди батьків щеплення дітям не робитимуть

Кабінет міністрів затвердив порядок медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Щеплення дозволяється проводити тільки після медогляду, а також за згодою одного з батьків або осіб, які їх замінюють, повідомляє Коммерсантъ-Украина.

Також відповідно до затвердженого порядку, медобслуговування передбачає обов`язкові профілактичні огляди та щеплення, оздоровчі заходи під час навчання та надання невідкладної медичної допомоги.

Обов`язкові профілактичні медогляди мають проводитися щорічно у присутності батьків або осіб, які їх замінюють. Під час оглядів лікарі роблять висновок про стан здоров`я дитини, визначають групу для занять фізкультурою і дають рекомендації щодо щеплень, додаткових оглядів та лікування. Профілактичні щеплення проводяться відповідно до календаря щеплень, але тільки після медогляду, а також за згодою одного з батьків або осіб, які їх замінюють.

Нагадаємо, що в травні 2008 року старшокласник з Краматорська Антон Тищенко після щеплення від кору та краснухи помер у реанімації. Через кілька днів Міністерство охорони здоров`я припинило кампанію масової імунізації проти кору та краснухи. Комісія МОЗ дійшла висновку, що "прямий причинно-наслідковий зв`язок між проведеною вакцинацією від кору і краснухи Тищенка та настанням його смерті не встановлений".

У листопаді цього року експерти Всесвітньої організації охорони здоров`я в результаті розслідування не встановили причинно-наслідкового зв`язку між смертю школяра з Краматорська і його вакцинацією.

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