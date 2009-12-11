Луганщина: через ГРВІ та грип на карантин закрито 52 школи

В Луганській області у зв’язку із захворюваністю школярів на ГРВІ та грип на карантин закрито 52 школи.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення прийняли місцеві надзвичайні протиепідемічні комісії.

Таким чином, на вимушені канікули знову пішли 19 тис. 651 учень.

За даними Луганської обласної санітарно-епідеміологічної станції, у порівнянні з показниками минулого тижня захворюваність школярів в регіоні на ГРВІ та грип зросла в 3,4 рази, дітей до 2 років - на 18,5%, 3-6 років - на 60,6%, дітей від 7 до 14 років - у 3,3 рази.

Усього занедужали 6 тис. 961 дітей. Як свідчать дані епідеміологічного аналізу, епідемічний поріг перевищений у віковій групі 7-14 років.

Медики прогнозують, що на Луганщині зростання захворюваності на ГРВІ і грип триватиме до середини січня 2010 року. Друга хвиля захворюваності, більш тривала й інтенсивна, почнеться в другій половині січня і буде тривати до середини лютого 2010 року. Третю хвилю очікують у березні.

Проти сезонного грипу в області щеплено 5 тис. 278 осіб.