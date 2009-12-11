Кременчук: директори шкіл самі відправлять класи на карантин

У Кременчуці Полтавської області директорам шкіл дозволили самостійно відправляти класи на карантин

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні було ухвалене на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії.

Зокрема, в.о. головного санітарного лікаря Кременчука Віктор САМОЙЛЕНКО сказав, що в Полтавській області в цілому і в Кременчуці, зокрема, спостерігається тенденція до різкого збільшення кількості хворих на ГРВІ і грип.

«За минулий тиждень на ГРВІ в Кременчуці захворіло 1095 дітей. Серед школярів на ГРВІ захворіло 716 дітей, що на 25,2% перевищує епідпороговий показник. Порівняно з позаминулим тижнем, зростання захворюваності школярів збільшилося на 55,3%”, - повідомив В.САМОЙЛЕНКО.

Він на засіданні комісії запропонував з 14 по 20 грудня припинити навчальний процес у школах, у класах яких відсутні більш як 25% учнів.

Проте таку пропозицію не підтримали директори шкіл. Зокрема, директор ліцею № 4 Любов МИХАЙЛІВ заявила, що закрити сьогодні школу і потім відпрацювати пропущені заняття першого карантину і нинішнього буде неможливо. Вона запропонувала закривати на карантин лише ті класи, в яких відсутні більш як 25% дітей.

Її підтримав перший віце-мер Кременчука Володимир ОНІЩЕНКО.

В результаті члени комісії ухвалили рішення, в якому зобов`язали директорів шкіл самостійно ухвалювати рішення про тимчасове припинення занять в класах, в яких відсутні більше 25% дітей. Також вирішено припинити проведення в навчальних закладах дитячих ранків і змагань.

Як повідомлялося, 8 грудня СЕС припинила навчальний процес у Кременчуцькому військовому ліцеї, де на ГРВІ захворіло 45% дітей.