ВООЗ: друга хвиля грипу буде агресивнішою за першу

Міжнародні фахівці прогнозують, що наступна хвиля захворювання на грип буде більш агресивною, а вплив пандемії буде вищим, ніж під час першої.

Про це сьогодні заявив керівник Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ігор ПОКАНЕВИЧ під час селекторної наради у МОЗ, присвяченій питанням подолання епідемії грипу A/H1N1 Каліфорнія в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

За словами І.ПОКАНЕВИЧА, лабораторно підтверджені випадки “каліфорнійського” грипу у світі реєструються переважно на підставі аналізів, взятих у померлих, і тому реальна цифра хворих значно вища. За його словами, в Україні, як і в інших країнах світу, розповсюдження вірусу має стрімкий характер.

Він зауважив, що на сьогодні близько 40 країн уже почали процес вакцинації від грипу A/H1N1 Каліфорнія. Зокрема, у світі розподілено близько 80 млн. доз вакцин і близько 65 млн. людей вже провакциновані.

Разом з тим, через економічні чинники багато країн не мають можливості закупити вакцину від виробників. На сьогодні у світі існує 21 виробник протипандемічної вакцини, які при максимальному навантаженні можуть виробляти 3 млрд. доз вакцин на рік. Це означає, що глобальна потреба в світі не задовольняється і попит перевищує пропозицію.

І.ПОКАНЕВИЧ наголосив, що для врегулювання питання забезпечення доступу всіх країн до імунопрофілактики на сьогодні створено фонд вакцин ВООЗ, з якого поставляються вакцини до країн, які не мають власного виробництва. За попередніми прогнозами, в фонді планується сконцентрувати близько 200 млн. доз вакцин різних виробників. Шість виробників уже підтвердили згоду надавати до фонду свої вакцини. Надаватимуть їх і країни-донори. Останні віддаватимуть 10% вакцин, які вони закуповують на власні потреби.

Він запевнив, що перші поставки до України ВООЗ готова розпочати у грудні поточного року за умови погодження всіх питань з урядом країни. Наступні транші триватимуть протягом року.

Стосовно вакцинації в Україні І.ПОКАНЕВИЧ наголосив, що ВООЗ готова надати обмежену кількість вакцини як гуманітарну допомогу, що забезпечить 10% населення. На сьогодні триває спільна робота профільного міністерства з ВООЗ щодо плану розподілу вакцин.