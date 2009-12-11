Столиця повністю готова до снігопадів та ожеледиці
Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО запевняє, що столиця повністю готова до подолання проблем снігопадів та ожеледиці цієї зими.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.
“У нас проблем немає з цим. Ми забезпечені повністю всім необхідним. Вся техніка пройшла повністю технічний огляд, ремонт. Ми маємо солі достатньо для того, щоб можна було будь-яку ожеледицю пережити нормально. І, я думаю, що тут питань не буде. Я думаю, що ми повністю готові для того, щоб якщо випаде сніг, ми впоралися з цим завданням і нормально забезпечили рух транспорту в Києві і рух киян”, - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.
За його словами, дорожньої техніки місто майже не купувало на цю зиму у зв’язку з кризою. Але тієї, що вже є у столиці, достатньо, сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.
Щодо того, чи закупило місто спеціальні реагенти проти ожеледиці, що безпечні для рослин, про які раніше говорив інших представник столичної влади Ігор ДОБРУЦЬКИЙ, А.ГОЛУБЧЕНКО сказав: “Я чую про безпечні реагенти для рослин років 20 і хочу їх купити, хоч один кілограм. Але поки що ніхто їх не продав, а тільки говорять”.
“Любі реагенти, які зараз пропонують, вони все одно шкідливі, і немає таких, які нешкідливі, в жодній державі”, - запевнив він. За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, компанії-виробники у такий спосіб намагають зробити рекламу своєї продукції для більшого збуту, і не більше.
Як повідомляв УНІАН, у липні цього року радник Київського міського голови І.ДОБРУЦЬКИЙ заявив, що цієї зими в Києві 25% територій, прилеглих до тротуарів та скверів, посипатимуть при ожеледиці замість солі спеціальними реагентами, не шкідливими для зеленого насадження.
За інформацією І.ДОБРУЦЬКОГО, цей реагент дорожчий від солі в 3-4 рази.