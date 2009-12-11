Вінниччина отримала 2,6 млн. грн. на понаднормові медикам

Вінницька область отримала 2,592 млн. грн. на виплату медикам за понаднормовий робочий час в період епідемії грипу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Любов СПІРІДОНОВА.

За її словами, гроші вже надійшли на спеціальні рахунки деяких вінницьких медичних закладів. «Кошти на рахунках є, але порядок виплати неузгоджений», - зазначила Л.СПІРІДОНОВА. Тому медичним радам надано право самим визначати, хто з працівників найбільше працював у цей період і подавати кандидатури.

«Саме зараз і вираховують час, що і кому потрібно виплатити. Коштів є в достатній кількості, тому, думаю, таких не залишиться, щоб їм не доплатили», - додала Л.СПІРІДОНОВА.