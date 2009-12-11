Чим небезпечна їжа з мікрохвильовки?

У порівняльному дослідженні «Приготування їжі в мікрохвильовій печі», опублікованому в 1992 році в США, мовиться:

«З медичної точки зору, вважається, що введення в людський організм молекул, що піддалися дії мікрохвиль, має значно більше шансів заподіяти шкоди, ніж користі. Їжа з мікрохвильової печі містить мікрохвильову енергію в молекулах, яка не присутня в харчових продуктах, приготованих традиційним шляхом.»

Проведене короткострокове дослідження показало, що у людей, що вживали приготовані в мікрохвильовій печі молоко і овочі, змінився склад крові, знизився гемоглобін і підвищився холестерин, тоді як у людей, що вживали ту ж їжу, але приготовану традиційним способом, стан організму не мінявся.

Д-р Ханс Ульріх Хертел брала участь в подібному дослідженні і впродовж багатьох років працювала в одній з швейцарських компаній. Кілька років тому вона була звільнена зі своєї посади за розголошування результатів цих експериментів. У 1991 році вона і один з професорів Лозанського Університету опублікували дослідження, що свідчить про те, що їжа, приготована в мікрохвильовій печі, може створювати загрозу для здоров`я, в порівнянні з їжею приготованою традиційними способами. Стаття також викладена в журналі «Франц Вебер» №19, де було сказано, що вживання продуктів харчування, приготованих в мікрохвильових печах, чинить злоякісну дію на кров.

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