Ющенко оглянув будівництво Рівненського онкодиспансеру

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у рамках робочої поїздки до Рівненської області оглянув будівництво другої черги обласного онкологічного диспансеру.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, главу держави поінформували про те, що після завершення будівництва лікувальний заклад матиме 240 стаціонарних ліжок, а поліклінічне відділення прийматиме 300 пацієнтів щодоби.

Друга черга будівництва передбачає, зокрема, хірургічне відділення та відділення інтенсивної терапії.

Загалом, доповіли В.ЮЩЕНКУ, на сьогодні смертність від онкозаховорювань у регіоні зменшується, однак потреба у розширенні диспансеру є актуальною через те, що близько половини населення регіону проживає у місцевості, що постраждала від аварії на ЧАЕС.