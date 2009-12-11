Маски не захищають від вірусу грипу A/H1N1 - експерт

Маски не захищають від зараження вірусом грипу A/H1N1.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова Хельсінкського медико-соціального товариства доктор Олексій ТІТІЄВСЬКИЙ.

Аналізуючи події навколо епідемії грипу A/H1N1, він зауважив, що «ситуацією в нашій країні не володіє ніхто», а «панічне застосування «масочного режиму» даремне в умовах пандемічної вірусної інфекції».

«В Україні тільки паніка і крики: караул, надіньте маски! До речі, маски – це кретинізм. Надягнути маску - це значить одержати собі в мозок свинець, цинк і все те, що вилітає з машин. Пористість маски – мікромалярна, розмір вірусу – наномолярний. Різниця – в тисячі разів, тобто, якщо людина (ростом) у два метри входить в арку шириною 2 км. Тим паче, що вірус заразний», - зазначив О.ТІТІЄВСЬКИЙ.