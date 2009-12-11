Чому Україні потрібна імунізація проти грипу A/H1N1

Гельсінське медико-соціальне товариство готове допомогти Україні в кампанії з роз`яснення необхідності вакцинації населення проти грипу A/H1N1.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Гельсінського медико-соціального товариства, лікар Олексій ТІТІЄВСЬКИЙ.

Він вважає, що в Україні виникла дійсно нагальна потреба в щепленні проти нового високозаразного штаму грипу A/H1N1v-2009 (так званого свинячого грипу), що викликав пандемічну ситуацію в усьому світі й призвів, напевно, вже більш ніж до 400 смертей в Україні.

«Наша організація бачить необхідність сприяти українській громадськості в правильній і об`єктивній оцінці того, що відбувається», - зазначив О.ТІТІЄВСЬКИЙ.

За його словами, важливим кроком є залучення якісної, вже випробуваної в країнах ЄС вакцини проти свинячого грипу типу «Пандемрікс», а також застосування випробуваних у Європі препаратів проти вірусу A/H1N1. «У Фінляндії «Пандемріксом» вже щеплено понад мільйон людей і розглядається питання про вакцинацію всього населення», - підкреслив лікар.

Він переконаний, що свинячий грип від звичайного нічим не відрізняється, й назвав симптоми цього захворювання. «Це температура вище або нижче 38, кашель, закладеність дихання, як правило, слабкість у ногах. При цьому навіть і лікувати його не треба, просто сидіти вдома. Але якщо температура підвищується - випити противірусні препарати, типу «Таміфлю» або «Релензи», - сказав О.ТІТІЄВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що Гельсінське медико-соціальне товариство готове надати послуги фінських експертів для вирішення виниклих проблем як реферативний центр.

«Ми закликаємо сьогодні всі зацікавлені організації об`єднатися з нами для проведення освітніх акцій, спрямованих на формування культури населення й відповідального ставлення до свого здоров`я. Подолання міфів і забобонів у медицині можливе, лише якщо за справу беруться професіонали. І це ще один крок на шляху до євроінтеграції», - сказав О.ТІТІЄВСЬКИЙ.