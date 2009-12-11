Князевич наполягає на терміновому виділенні коштів на епідемію грипу

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ наполягає на терміновому прийнятті Верховному Радою України рішення про виділення коштів на боротьбу з епідемією грипу та ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр завив сьогодні у Дніпропетровську, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, парламент прийняв «хороше рішення» про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з грипом. «Мене показали так, що я проти цього мільярду. Але я був проти механізму розподілення цих коштів. За нашими розрахунками, аби медичні заклади країни до березня 2010 року могли мінімально отримати ресурси для боротьби з грипом, необхідно 4 млрд. грн.», - зазначив В.КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, після вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з грипом, ВР запропонувала кілька варіантів фінансування боротьби з епідемією – спочатку 200 млн. грн., згодом - 608 млн. грн. Перший проект був проголосований у першому читанні, другий - «провалений».

«В результаті, ми й копійки не маємо. І коли показують політичні ролики, що країна до епідемії не підготувалася, я хочу спитати – а хто повинен готуватися? ВР виділяє нам кошти. Дайте їх нам - ми їх реалізуємо. Сьогодні всі політики держави, перші особи держави повинні зібратися разом і вирішити це питання. Це не політичний мільярд, а гроші для рятування людей», - заявив В.КНЯЗЕВИЧ.

За словами міністра, необхідність боротьби з грипом декларують всі політичні сили, а результату немає.

В КНЯЗЕВИЧ підкреслив, що ВР має на наступному тижні ухвалити рішення про виділення коштів на боротьбу з епідемією, оскільки до кінця року часу обмаль.

«В січні-лютому у нас бюджету не буде. Які ліки ми матимемо, хто де що купить? Треба зробити запас на всі регіони. Прогнози на подальший розвиток епідемії грипу неоднозначні», - наголосив В.КНЯЗЕВИЧ.