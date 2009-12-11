Черкаси очікують на нову хвилю грипу

У Черкасах сьогодні закрили на карантин дві школи - Першу міську гімназію і школу №29.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН перший заступник міського голови Черкас Микола ШКАРАБУРА.

Крім того, за його даними, в Черкасах епідеміологічна ситуація наближається до епідемпорогу - цього тижня вдвічі збільшилася кількість хворих на ГРВІ та грип. Зокрема, як зазначив М.ШКАРАБУРА, якщо минулого тижня в місті фіксувалося 150-350 випадків захворювання в день (це вважається нормою), то вже цього тижня кількість хворих раптово збільшилася. Станом на 7 грудня в місті зафіксовано 820 хворих, 8 грудня – 509, 9 грудня – 580, 10 грудня – 550. 70% хворих – діти шкільного віку.

Вже за декілька днів місто може підійти до епідеміологічного порогу із захворюваності на грип та ГРВІ., і в понеділок в Черкасах можуть оголосити карантин і закрити всі навчальні заклади, не виключив М.ШКАРАБУРА.