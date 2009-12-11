У Донецькій області в 499 школах припинене навчання

У Донецькій області в 499 із 985 загальноосвітніх шкіл регіону припинено учбовий процес через зростання захворюваності школярів на грип і ГРВІ.

Про це УНІАН повідомила виконуюча обов`язки головного державного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЄВА.

У зв`язку з погіршенням епідемічної ситуації місцеві органи виконавчої влади вводять обмежувальні заходи в учбових закладах.

Постановами головних державних санітарних лікарів міст і районів і рішеннями місцевих надзвичайних протиепідемічних комісій тимчасово припинено учбовий процес в усіх школах Донецька (167 шкіл), Макіївки (73), Маріуполя (72), Єнакієвого (33) і Новогродовки (4).

Також з цієї причини закрито 24 школи в Слов`янському районі, 19 – у Новоазовському районі, 10 – у Дзержинську, 9 – у Селідовому, 9 – у Дебальцевому, 4 – у Володарському районі.

Крім того, частково закриті школи (окремі класи) в Артемовську, Горловці, Слов`янську, а також у Тельмановському районі, Марьїнськом,у Великоновоселківському районах.

Л.ГУСЄВА повідомила, що в Донецькій області на 50-й тиждень епідмоніторингу відзначається епідемічне зростання захворюваності на грип і ГРВІ.

За тиждень (з 3 по 9 грудня) зареєстровано 42 тис. 707 випадків захворювань, показник - 96,2 на 10 тисяч населення - перевищив рівень минулого тижня на 84,8% і епідемічний поріг (93,2) - на 3,2%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року захворюваність зросла в 2,6 разу.

За словами Л.ГУСЄВОЇ, перевищення епідемічного порогу спостерігається на 18 адміністративних територіях області, зокрема, в Дебальцевому, Новогродовці і в Краснолиманському районі - більш ніж у 1,5 разу.

Захворюваність школярів перевищила епідемічний поріг майже в усіх регіонах області (окрім одного міста і 3 районів). У містах Дебальцевому, Дзержинську, Красноармійську, Макіївці, Сніжному, Новогродовці, Вугледарі, Тельмановському, Краснолиманському районах спостерігається зростання захворюваності на грип і ГРВІ серед дітей шкільного віку в 4-9 разів.

В облСЕС повідомили, що в цілому з початку моніторингу (з 30 жовтня) загальна кількість хворих у регіоні становить вже 181 тис. 446 випадків, зокрема дітей до 18 років – 90 тис. 317 чоловік. Стаціонарне лікування одержали 9 тис. 696 хворих, з них виписано 8 тис. 301 чоловік.

За інформацією Л.ГУСЄВОЇ, з початку епідперіоду в області помер з діагнозом «пневмонія» 41 чоловік, зокрема четверо дітей. У 21 зразку секційного матеріалу померлих, дослідженому в Центральній СЕС Києва і Донецької обласної СЕС, була встановлена наявність грипу A/H1N1, у 13 – результат негативний, і 7 зразків ще досліджуються.