Князевич: повторним карантином стануть різдвяні канікули

Повторним карантином для українських школярів в зв’язку з поширенням захворюваності на грип на ГРВІ стануть різдвяні канікули.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ сказав сьогодні у Дніпропетровську, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ми уважно слідкуватимемо за процесом захворюваності, увійдемо в різдвяні канікули і спробуємо їх зробити загальноукраїнським карантином. Якщо треба буде, то продовжимо канікули», - зазначив міністр.

За його словами, попередній карантин в навчальних закладах (із 30 листопада – УНІАН) слід було витримувати не три, а чотири тижні. На думку В. КНЯЗЕВИЧА, тоді «епідемія пройшла б легше».

Щодо впровадження в грудні карантину в окремих регіонах, то, за словами міністра, рішення прийматимуться на місцях, за розпорядження головного санітарного лікаря області.