На Дніпропетровщині оголошено карантин у 74 школах

На сьогодні у Дніпропетровській області через зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ оголошено карантин у 74 школах та 2 профтехучилищах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання обласної надзвичайної протиепідемічної комісії повідомив головний санітарний лікар області Сергій РИЖЕНКО.

За його словами, також заняття призупинені у понад 600 класах окремих шкіл, де захворюваність учнів перевищила 20%.

С. РИЖЕНКО зазначив, що на вимушених канікулах перебувають 33,5 тис. школярів (загальна кількість школярів на Дніпропетровщині - понад 300 тисяч).

Як заявив С.РИЖЕНКО, підстав для оголошення карантину у всіх навчальних закладах Дніпропетровської області немає.