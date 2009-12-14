У Луцьку три школи закрили на карантин

У Луцьку через зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ три школи закрили на карантин.

Як повідомили УНІАН в управлінні охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, на Волині щодня хворіє більше 900 дітей.

Так, 5 грудня в області захворіло 454 дитини, а вже на 10 грудня було зафіксовано 1242 випадки.

«У школах проводять моніторинг учнів із симптомами ГРВІ - температурою, кашлем - та відправляють додому. Якщо 25-30% учнів не відвідують школу, то заклад закривається на карантин», – заважила заступник начальника Управління охорони здоров’я ОДА Марія ГОГОША.

Разом з тим, епідпоріг загалом у Луцьку ще не пройдено. У більшості шкіл рівень захворюваності учнів на ГРВІ та грип не перевищує 10%.