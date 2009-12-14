У Британії посадили на дієту їжачка-товстуна

До ветеринарної клініки для диких тварин у британському графстві Букингемшир поступив на лікування їжак-альбінос на кличку Сніжок, який страждає на ожиріння, пише 11 грудня The Daily Telegraph. Маса тіла їжачка перевищує норму втричі й становить 1,5 кілограма.

Як передає Лента.ру, їжака помістили до клініки, оскільки зайва вага стала загрожувати його здоров`ю й заважає життю в дикій природі. Його посадили на дієту з низькокалорійних котячих галет, а також змушують бігати й плавати, щоб привести до норми не лише вагу, але й роботу серцево-судинної системи.

На думку фахівців, Сніжок набрав вагу через собачу їжу, якою місцеві жителі підгодовують їжаків. Їжаки не можуть зупинитися й з`їдають стільки, скільки можуть.

Майже за два місяці лікування Сніжок втратив лише 38 грамів. Його залишать у клініці до літа, а потім випустять на волю. Видання зазначає, що у Великій Британії альбіносом народжується лише один із 10 тисяч їжаків.