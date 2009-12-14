12 найшкідливіших харчових добавок

За останні роки експертами було вивчено безліч харчових добавок і деякі з них пов`язано з різними захворюваннями. Інформація про найшкідливіші харчові добавки в повсякденних продуктах харчування допоможе вам в простішому виборі здорової їжі для вас і вашої сім`ї, - повідомляє «sunny118.eto-ya.com».

Ось список деяких найбільш сумнівних з медичної точки зору і шкідливих харчових добавок в повсякденних продуктах харчування:

•нітрит натрію;

•бутилгідроксіанізол (BHA, Butylated hydroxyanisole) і BHT, Butylated hydroxytoluene;

•пропілгаллат (Propyl Gallate);

•глутамат натрію;

•транс-жири;

•аспартам;

•ацесульфам калію;

•харчові фарбники (Синій, Червоний, Зелений, Жовтий);

•олестра;

•бромат калію;

•білий цукор;

•натрію хлорид (сіль).

Однією з найбільш поширених добавок в продуктах харчування є консервант, який може бути в різних формах.

Нітрит натрію - один з них, він додається в продукти не тільки для того, щоб зберегти їжу, але і додати кольору і аромату до м`ясних продуктів, таким як бекон, шинка, сосиски, м`ясні закуски і копчена риба.

Бутілгидроксианізол (BHA) і Бутілгидрокситолуол (BHT) – це також консерванти, що додаються до таких продуктів як хлібний злак, жувальна гумка, чіпси і рослинні олії, для запобігання окисленню.

Пропілгалат також є антиокислювачем і додається в м`ясо, курячі кубики і жувальну гумку. Всі ці консерванти пов`язують з раком.

Глютамат натрію може викликати мігрень і інші несприятливі наслідки.

Транс-жири в даний час виключені з більшості продуктів харчування, а дослідження, що пов`язують їх з хворобами серця, інсультом, і захворюваннями нирок, набули широкого поширення.

Аспартам – це штучний підсолоджувач, знайдений в продуктах під маркою NutraSweet і Equal, а так само в дієтичних продуктах (низькокалорійні десерти, желе, питні суміші) і безалкогольних напоях. Ацесульфам калію відноситься до новіших штучних підсолоджувачів, використовується в безалкогольних напоях і деяких хлібобулочних виробах.

Багато харчових фарбників вже було заборонено FDA, проте деякі з них до цих пір можуть бути знайдені в продуктах, що вимагають специфічного кольору.

Олестра - поширений в чіпсах продукт, який перешкоджав поглинанню жиру травною системою. Харчові фарбники були пов`язані з раком, а олестра блокує засвоєння організмом вітамінів і заважає нормальному функціонуванню травної системи.

agronews.ru