12 найшкідливіших харчових добавок
Повсякденне харчування
За останні роки експертами було вивчено безліч харчових добавок і деякі з них пов`язано з різними захворюваннями. Інформація про найшкідливіші харчові добавки в повсякденних продуктах харчування допоможе вам в простішому виборі здорової їжі для вас і вашої сім`ї, - повідомляє «sunny118.eto-ya.com».
Ось список деяких найбільш сумнівних з медичної точки зору і шкідливих харчових добавок в повсякденних продуктах харчування:
•нітрит натрію;
•бутилгідроксіанізол (BHA, Butylated hydroxyanisole) і BHT, Butylated hydroxytoluene;
•пропілгаллат (Propyl Gallate);
•глутамат натрію;
•транс-жири;
•аспартам;
•ацесульфам калію;
•харчові фарбники (Синій, Червоний, Зелений, Жовтий);
•олестра;
•бромат калію;
•білий цукор;
•натрію хлорид (сіль).
Однією з найбільш поширених добавок в продуктах харчування є консервант, який може бути в різних формах.
Нітрит натрію - один з них, він додається в продукти не тільки для того, щоб зберегти їжу, але і додати кольору і аромату до м`ясних продуктів, таким як бекон, шинка, сосиски, м`ясні закуски і копчена риба.
Бутілгидроксианізол (BHA) і Бутілгидрокситолуол (BHT) – це також консерванти, що додаються до таких продуктів як хлібний злак, жувальна гумка, чіпси і рослинні олії, для запобігання окисленню.
Пропілгалат також є антиокислювачем і додається в м`ясо, курячі кубики і жувальну гумку. Всі ці консерванти пов`язують з раком.
Глютамат натрію може викликати мігрень і інші несприятливі наслідки.
Транс-жири в даний час виключені з більшості продуктів харчування, а дослідження, що пов`язують їх з хворобами серця, інсультом, і захворюваннями нирок, набули широкого поширення.
Аспартам – це штучний підсолоджувач, знайдений в продуктах під маркою NutraSweet і Equal, а так само в дієтичних продуктах (низькокалорійні десерти, желе, питні суміші) і безалкогольних напоях. Ацесульфам калію відноситься до новіших штучних підсолоджувачів, використовується в безалкогольних напоях і деяких хлібобулочних виробах.
Багато харчових фарбників вже було заборонено FDA, проте деякі з них до цих пір можуть бути знайдені в продуктах, що вимагають специфічного кольору.
Олестра - поширений в чіпсах продукт, який перешкоджав поглинанню жиру травною системою. Харчові фарбники були пов`язані з раком, а олестра блокує засвоєння організмом вітамінів і заважає нормальному функціонуванню травної системи.