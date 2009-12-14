Чи шкідливі хлопчикові "телячі" ніжності?

Батьки шестирічної дитини часто неначе уникають таких дотиків. Ще два-три роки тому вони любили «помутузити» малюка, поцілувати, обійняти, притиснути до себе. А зараз він підріс, перестав бути таким зворушливим, та і навколо говорять «Ні-ні! Заголубиш, розпестиш!»

Але цей фізичний контакт дитині необхідний. І не йдеться про обов`язкові поцілунки і обійми. Просто будь-який фізичний контакт: доторкнутися до руки, обійняти за плечі, погладити по голові, пошарпати волосся, подивитися один одному в очі. Дитина, яку щедро обдаровують проявами ніжності, матиме високу самооцінку, користуватиметься симпатією тих, хто оточує і відчуватиме себе упевнено з іншими людьми. Радість від ласкавого погляду і фізичного контакту дитина пронесе через все своє доросле життя.

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