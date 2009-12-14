Мозок реагує на порушення обіцянок

Учені з Університету Цюріха і Університету Констанца виявили фізіологічні механізми в мозку, які лежать в основі механізму невиконання обіцянок. Шаблони ідентифікованої мозкової активності навіть дозволяють передбачити, чи порушить людина дану обіцянку чи ні.

Здатність обіцяти що-небудь і виконувати обіцянки – це відмінна риса конкретної поведінки людини, що розвиває співпрацю, довіру і партнерство в соціумі. Хоча обіцянки, як правило, не є юридично обов`язковими, вони формують основу для дуже багатьох повсякденних соціальних і економічних умов обміну. Фахівцям дуже мало відомо про мозкові процеси, відповідальні за це явище.

Дослідникам вдалося дізнатися, що певна мозкова активність може визначити майбутню поведінку людини стосовно обіцянок. За словами доктора Томаса Баумгартнера, відкриття показує, яким чином вимірювання мозкової активності у момент порушення обіцянки може спрогнозувати нечесні або обманні дії надалі. На думку доктора Баумгартнера, в далекому майбутньому подібний контроль мозкової активності можна буде застосовувати для упіймання злочинців і для запобігання шахрайству і кримінальним махінаціям. Ідентифікація найважливіших елементів нейронної основи невиконаних обіцянок може бути першим кроком в цьому напрямі.

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