Красиві роботи безрукого художника

Навіть у найскладніших життєвих ситуаціях можна знайти вихід і навчитися радіти життю, проявляючи свій безцінний талант, не дивлячись ні на що.

Зайве тому підтвердження - цікаві роботи двох талановитих, творчих людей з Великобританії: 48-річного художника Пітера Лонгстаффа (Peter Longstaff) з Брістона і 62-річного фотографа Брайана Негуса (Brian Negus) з Лондона.

Пітер Лонгстафф народився без рук, ставши жертвою талідоміду, транквілізатора з шкідливою побічною дією, який приймали вагітні жінки в 50-х-60-х роках від уранішньої нудоти.

Одного разу Пітер зацікавився мистецтвом і самостійно цілком успішно навчився малюванню. Зараз талановитий художник малює справжні шедеври: різдвяні листівки, які незабаром продаватимуться по всьому світу.

При цьому Пітер звик відмінно користуватися правою ногою, як звичайна людина користується правою рукою. Він відкриває дверні ручки і вмикає світло, стоячи на одній нозі, при чому всі дії у нього виходять дуже упевненими і спритними.

Пітер Лонгстафф живе повноцінним життям: тримає свиней на власній фермі, працює тренером по футболу у дітей і навіть став батьком.

Картина оленя в оточенні чудес зими була написана безруким художником Пітером Лонгстаффом за допомогою правої ноги

Окрім оленів Пітеру подобається малювати святкові свічки

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