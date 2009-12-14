У Черкасах на карантин закрили усі школи

З 14 по 24 грудня у Черкасах призупинений навчальний процес у всіх школах міста.

Таке рішення 11 грудня ухвалила надзвичайна проти епідеміологічна комісія виконавчого комітету, через збільшення рівня захворюваності на грип та ГРВІ, повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому.

При цьому дитсадки і вищі навчальні заклади продовжують працювати у звичному режимі.

Як сказав кореспонденту УНІАН головний санітарний лікар Черкас Володимир ЗАГОРОДНІЙ, з 5 по 12 грудня в Черкасах зареєстровано 3064 випадків захворювань на ГРВІ та грип. Інтенсивний показник на 100 тис. населення склав 1058,4, що на 19,4% перевищує показник епідеміологічного порогу. Серед тих, хто захворів, 73,3% – діти і підлітки. За словами головного санітарного лікаря Черкас, у місті розпочалася друга хвиля епідемії ГРВІ та грипу.

За цей період було госпіталізовано 176 осіб, на ГРВІ та грип захворіло 35 медпрацівників, летальні випадки не зафіксовано. На 11 грудня в місті зареєстровано 16 випадків захворювань на пандемічний А/Н1N1 грип, 1 з яких смертельний.