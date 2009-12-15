Захисти себе від раку молочної залози

Медики говорять про те, що до раку молочної залози, більшою мірою, схильні жінки у віці від сорока до п`ятдесяти п`яти років, тобто ті жінки, вік яких прийнято вважати середнім і ті, які стоять на порозі клімаксу.

Але вік не є єдиним чинником ризику, існують й інші.

До таких чинників можна віднести пологи і грудне вигодовування, так наприклад, ті жінки, які стали матерями вперше у віці старше тридцяти років, у кілька разів частіше за інших ризикують стикнутися з онкологічними недугами.

І знову ж таки, не варто винити у появі злоякісних пухлин тільки репродуктивні чинники, оскільки важливу роль у цьому питанні грає і генетична схильність.

І її значення хоч і грає свою певну роль, але все таки вважати її основоположною також не стоїть.

В даний час ученими проводяться дослідження, які повинні визначити наявність тих генів, які несуть відповідальність за розвиток пухлини.

Проте, все ж таки нам краще поки звернути увагу на вже відомі нам причини виникнення раку молочної залози, зокрема, на питання харчування і способу життя.

Так ожиріння, у період менопаузи, стає причиною вироблення додаткової кількості гормонів, а це має несприятливу дію на стан молочних залоз і може стати причиною розвитку раку молочної залози.

Знизити цей ризик можна шляхом регулярного виконання спеціальних фізичних вправ.

Негативно на стані грудей можуть позначитися і стреси, оскільки душевний стан може змінити баланс в організмі, що, у свою чергу, приведе до неприємних наслідків.

А це означає, якщо ви хочете по максимуму уникнути розвитку раку грудей, то вам слід звернути увагу на всі ці чинники укупі.

Ну, і, звичайно ж, не можна забувати про проведення регулярних обстежень, оскільки вони допоможуть прийняти своєчасні відповідні заходи, при цьому особливих наслідків, як медичного, так і естетичного характеру вдається уникнути.

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