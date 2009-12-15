На Луганщині запроваджено карантинний режим

У Луганській області сьогодні у зв`язку з підвищенням рівня захворюваності на грип і ГРВІ запроваджено карантинний режим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний державний санітарний лікар Луганської області Анатолій ДОКАШЕНКО.

За його словами, на сьогодні в регіоні закрито 140 шкіл. Карантинний режим триватиме 10-14 днів.

А.ДОКАШЕНКО також зазначив, що сьогодні під час засідання надзвичайної протиепідемічної комісії також було прийняте рішення заборонити проведення усіх масових заходів у закритих приміщеннях.

"На свіжому повітрі вірус не такий небезпечний. Тому ринки, ярмарки тощо забороняти не має сенсу», - сказав головний держсанлікар регіону.

Попри карантин, 19 грудня жителів і гостей м. Луганська облдержадміністрація і Луганська міська рада запрошують на Новорічний передсвятковий ярмарок.

Також варто зазначити, що завтра, 15 грудня, на Луганщині з робочою поїздкою очікують Прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.