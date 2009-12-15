Харківщина: за добу до лікарень з грипом і ГРВІ потрапили 153 дитини

У Харківській області за останню добу до лікарень з ознаками грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій потрапили 153 дитини.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров`я ОДА Олександра ГАЛАЦАНА.

За його даними, на Харківщині за останню добу по допомогу до лікарів з ознаками ГРВІ та грипу звернулись 7962 людини, серед яких переважна більшість діти – 6073.

До лікарень були госпіталізовані 257 чоловік, серед яких 153 дитини.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня на Харківщині внаслідок захворюваності на грип та його ускладнень померло 4 людини.