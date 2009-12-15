Харківщина: за добу до лікарень з грипом і ГРВІ потрапили 153 дитини
09:00, 15 грудня 2009Країна
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За тиждень померли 4 людини
У Харківській області за останню добу до лікарень з ознаками грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій потрапили 153 дитини.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров`я ОДА Олександра ГАЛАЦАНА.
За його даними, на Харківщині за останню добу по допомогу до лікарів з ознаками ГРВІ та грипу звернулись 7962 людини, серед яких переважна більшість діти – 6073.
До лікарень були госпіталізовані 257 чоловік, серед яких 153 дитини.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня на Харківщині внаслідок захворюваності на грип та його ускладнень померло 4 людини.
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