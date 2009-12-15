У школах і дитсадках дітей годують дешевими низькосортними продуктами

У школах і дитсадках Закарпатької області дітей годують дешевими продуктами із вмістом заборонених речовин.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила старший помічник прокурора Закарпатської області з питань захисту прав та свобод неповнолітніх Наталія КУЗАН.

За її словами, органи прокуратури за дорученням прокурора області Юрія БЕНЦИ провели перевірки щодо захисту прав дітей на безпечну для їхнього життя і здоров’я продукцію та якісне харчування.

Згідно з результатами перевірки, органами влади та місцевого самоврядування, відповідними управліннями (відділами) освіти, керівниками навчальних закладів не забезпечено харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів районів і міст навіть на рівні, затвердженому урядом. Зокрема, в області безкоштовним гарячим харчуванням охоплено із загальної кількості дітей 1-4-х класів лише 80%.

Перевірка також засвідчила, що вартість харчування у школах на одного учня становить від 1,20 грн. до 5 грн. У зв’язку з цим навчальні заклади не мають можливості замовляти і приймати від постачальників продукти харчування в асортименті й обсягах, необхідних для забезпечення достатнього і повноцінного харчування дітей.

Також, за словами Н.КУЗАН, з метою адекватної компенсації фізіологічних потреб дітей їдальні, буфети навчальних закладів повинні забезпечуватись у першу чергу продуктами харчування натурального походження з високою харчовою і біологічною цінністю, у тому числі тими, що містять білок тваринного походження.

«Однак через обмежені обсяги фінансування витрат на харчування та постійне зростання вартості продуктів у жодному із перевірених дошкільних, загальноосвітніх та інших дитячих закладах не виконуються фізіологічні норми вживання основних харчових продуктів», - уточнила помічник прокурора.

Вона додала, що у раціоні закарпатських дітей переважають дешеві, низькосортні продукти із забороненими ароматизаторами, барвниками, консервантами. Практично відсутні свіжі овочі та фрукти. Наполовину менше від встановлених норм діти отримують м’яса та риби, молочних продуктів, що негативно відображається на стані здоров’я та розвитку.

«Крім того, у більшості навчальних закладів обідні страви не мають достатнього рівня смакових якостей. А в окремих школах за смаковими якостями обідні страви не витримують жодної критики та навіть непридатні до вживання», - додала Н.КУЗАН.

Також у прокуратурі стверджують, що у значній кількості загальноосвітніх шкіл використовуються напівфабрикати і консервовані продукти невідомого виробництва, у продажу були чіпси, горішки, газована вода. Для приготування їжі використовуються заборонені продукти (майонез, кетчуп тощо), що є порушенням спільного наказу Міністерства освіта і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.06 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах».

За результатами перевірки прокуратурою області направлено подання до облдержадміністрації щодо усунення виявлених порушень законодавства, зауважили у прокуратурі.